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هيومن رايتس ووتش: إسرائيل هاجمت مبنى بشكل غير قانوني وقتلت عشرات المدنيين

4/4/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني من ستة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 تشكل "جريمة حرب مفترضة".

وذكرت المنظمة أن هذا الهجوم، الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، هو من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيليين في غزة عقب الهجمات بقيادة "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وأكدت أنها لم تجد "أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب. كما لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي مبرر للهجوم"، مشيرة إلى أن "سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".

وقال جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "هذه الغارة هي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر:“هيومن رايتس ووتش”

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