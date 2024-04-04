Thursday, 04 April 2024 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

4/4/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، أن غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "أظهر الاستطلاع أن أغلبية ناخبي المملكة المتحدة (56% مقابل 17%) تؤيد فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل، وأن (59% مقابل 12%) من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة".

يشار إلى أن فكرة حظر بيع الأسلحة لإسرائيل تسود بين مؤيدي الأحزاب السياسية البريطانية الثلاثة الرئيسية: حزب العمال (71% مقابل 9%)، والديمقراطيون الليبراليون (70% مقابل 14%) والمحافظون (38% مقابل 36%).

يشار إلى أن الاستطلاع أجري قبل حادثة مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي"، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".


MENAFN04042024000205011050ID1108058261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث