MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، أن غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "أظهر الاستطلاع أن أغلبية ناخبي المملكة المتحدة (56% مقابل 17%) تؤيد فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل، وأن (59% مقابل 12%) من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة".

يشار إلى أن فكرة حظر بيع الأسلحة لإسرائيل تسود بين مؤيدي الأحزاب السياسية البريطانية الثلاثة الرئيسية: حزب العمال (71% مقابل 9%)، والديمقراطيون الليبراليون (70% مقابل 14%) والمحافظون (38% مقابل 36%).

يشار إلى أن الاستطلاع أجري قبل حادثة مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي"، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".



