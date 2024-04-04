غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network ) لندن/PNN- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، أن غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل.
وجاء في نتائج الاستطلاع: "أظهر الاستطلاع أن أغلبية ناخبي المملكة المتحدة (56% مقابل 17%) تؤيد فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل، وأن (59% مقابل 12%) من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة".
يشار إلى أن فكرة حظر بيع الأسلحة لإسرائيل تسود بين مؤيدي الأحزاب السياسية البريطانية الثلاثة الرئيسية: حزب العمال (71% مقابل 9%)، والديمقراطيون الليبراليون (70% مقابل 14%) والمحافظون (38% مقابل 36%).
يشار إلى أن الاستطلاع أجري قبل حادثة مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي"، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".
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