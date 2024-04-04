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روسيا.. الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007

4/4/2024 6:09:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 316.8 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ 2007.
وأفاد المركزي الروسي في تقريره السنوي، بأن الدين الخارجي سجل أدنى مستوى له منذ 2007 وأحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا، حيث بلغ حتى مطلع يناير الماضي 316.8 مليار دولار، وتراجع بنسبة 17.7% بعد أن سجل في العام الماضي 326.6 مليار دولار، بحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء.
وبلغ الدين الخارجي الروسي في عام 2014 مستوى تاريخيا تجاوز الـ 700 مليار دولار، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.













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