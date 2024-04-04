فودين يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج فيل فودين جناح مانشستر سيتي، بإحصائيةٍ مميزةٍ من الموقعة التي جمعت فريقه بأستون فيلا.
وكان مانشستر سيتي استقبل خصمه ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، فاستطاع أن يكرم وفادته بانتصارٍ عريضٍ بنتيجة 4-1، وتكفّل فودين بتسجيل 3 أهدافٍ لفريقه "هاتريك"، بينما ترك هدف التقدم لزميله رودري.
وبات رصيد فودين يضم 3 حالات "هاتريك" في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث سبق له تسجيل ثلاثيةً شخصيةً في شباك مانشستر يونايتد وبرينتفورد.
وتساوى ابن الـ 23 عاما في هذا الرقم مع أسماءٍ عملاقةٍ، منها كريستيانو رونالدو، الأسطورة الحية للنصر السعودي حاليا والنجم السابق في مانشستر يونايتد، وديديه دروجبا، هدّاف تشيلسي المعتزل، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وثيو والكوت، نجم أرسنال السابق، وفرانك لامبارد، أحد أبرز من شغلوا خط وسط تشيلسي.
وعلى الرغم من تحقيقه للـ "هاتريك" 3 مرات، فلا زال فودين بعيدا جدا عن صدارة الجدول، والتي يهيمن عليها سيرجيو أجويرو، الهدّاف السابق لمانشستر سيتي، وتسنى لأجويرو أن يسجل 12 "هاتريك" خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 2011 و2021، متخطيا رقم الأسطورة آلان شيرر، والذي توقّف عند 11 "هاتريك" في مسيرته.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04042024000110011019ID1108058216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.