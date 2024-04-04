فودين يعادل رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز

خرج فيل فودين جناح مانشستر سيتي، بإحصائيةٍ مميزةٍ من الموقعة التي جمعت فريقه بأستون فيلا.

وكان مانشستر سيتي استقبل خصمه ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، فاستطاع أن يكرم وفادته بانتصارٍ عريضٍ بنتيجة 4-1، وتكفّل فودين بتسجيل 3 أهدافٍ لفريقه "هاتريك"، بينما ترك هدف التقدم لزميله رودري.

وبات رصيد فودين يضم 3 حالات "هاتريك" في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث سبق له تسجيل ثلاثيةً شخصيةً في شباك مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وتساوى ابن الـ 23 عاما في هذا الرقم مع أسماءٍ عملاقةٍ، منها كريستيانو رونالدو، الأسطورة الحية للنصر السعودي حاليا والنجم السابق في مانشستر يونايتد، وديديه دروجبا، هدّاف تشيلسي المعتزل، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وثيو والكوت، نجم أرسنال السابق، وفرانك لامبارد، أحد أبرز من شغلوا خط وسط تشيلسي.

وعلى الرغم من تحقيقه للـ "هاتريك" 3 مرات، فلا زال فودين بعيدا جدا عن صدارة الجدول، والتي يهيمن عليها سيرجيو أجويرو، الهدّاف السابق لمانشستر سيتي، وتسنى لأجويرو أن يسجل 12 "هاتريك" خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 2011 و2021، متخطيا رقم الأسطورة آلان شيرر، والذي توقّف عند 11 "هاتريك" في مسيرته.

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