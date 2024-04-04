شراكة بين دناتا وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس لتوفير الدعم للمسافرين

أبرمت دناتا، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، اتفاقية شراكة مع هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، بهدف استقطاب مزيد من المسافرين من دولة الإمارات خلال عام 2024.



واختارت هيئة الترويج السياحي في موريشيوس "خدمات دناتا للتمثيل" كوكيل للمبيعات والتسويق والعلاقات العامة في دولة الإمارات، لتوفير الدعم للمسافرين من دولة الإمارات إلى موريشيوس عبر الحجوزات ومشاركة أفضل الأسعار وآخر الأخبار وبرامج الرحلات والمزيد، وسيرتكز التعاون على عرض التجارب الرائجة لعام 2024، بما في ذلك العروض المتنوعة للجزيرة إلى جانب شواطئها الشهيرة.



وتزايدت جاذبية موريشيوس بين المسافرين المقيمين في دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، وسجلت هيئة الترويج السياحي في موريشيوس نمواً بنسبة 62% في عدد المسافرين من دولة الإمارات بين عامي 2015 و2023، ويتواصل نمو أعداد المسافرين بشكل مضطرد في عام 2024.



وقالت راخي بوروهيت، رئيس "خدمات دناتا للتمثيل": "تشتهر موريشيوس بشواطئها الرائعة، كما توفر مزيداً من التجارب للمسافرين الباحثين عن مغامرات غير عادية، تتنوع بين التجول في المتنزهات الوطنية إلى الاستمتاع بتجارب الطهي المتنوعة، وبعض المناظر الطبيعية الأكثر تميزاً في العالم وملاعب الجولف. ونحن نتطلع إلى تعريف قاعدة المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة التجارب الأصيلة التي توفرها الجزيرة في عام 2024".



ومن أشهر المواقع في الجزيرة بالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات شواطئ "فليك إن فلاك"، و"تامارين"، و"لو مورن" على الساحل الغربي والجنوبي الغربي، حيث تتوفر بعض المناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجعات والمطاعم الفاخرة، وخيارات الترفيه.



وقال رئيس هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، دونالد باين: "تتميز موريشيوس بمناظرها الطبيعية الاستوائية المذهلة، بما في ذلك شواطئها الرائعة ومياهها اللازوردية، لكن العنصر الرئيسي الذي نريد أن نعرضه للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الإمكانات السياحية الأخرى التي يمكن لموريشيوس تقديمها، حيث تنسجم في الجزيرة الثقافة والتقاليد والتجارب الغامرة الوفيرة وأشهى الأطعمة، إلى جانب عروضنا الشاملة للمنتجعات ذات الأربع والخمس نجوم أيضاً، ونأمل من خلال التعاون مع دناتا أن نقدم للسوق الإماراتية أفضل الأسعار والتجارب".



وتسير طيران الإمارات رحلتين يومياً من دبي إلى موريشيوس بطائرة A380، وتستغرق الرحلة نحو ست ساعات و35 دقيقة.



وتعتبر "خدمات دناتا للتمثيل"، وهي جزء من مجموعة دناتا للسفريات، الشريك العالمي لخدمات التمثيل لدى العديد من الناقلات والفنادق ومجالس السياحة في مختلف أنحاء العالم.

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