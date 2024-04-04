الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية بتجاوزه 2300 دولار للأونصة

حطم الذهب رقماً قياسياً جديداً اليوم "الخميس" مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار للمرة مدفوعاً باحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وسجل المعدن الثمين أرقاما قياسية عدة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت يلمح الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي" إلى أنه على وشك البدء في تليين السياسات النقدية، ما يجعله أكثر جذبا للمستثمرين.

وساهمت شعبية الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات في ارتفاع سعره، في وقت يشعر المتداولون بالقلق من أزمة الشرق الأوسط والحرب

في أوكرانيا.

ولامس سعر أونصة الذهب الخميس 2304,96 دولارات، بحسب بلومبرغ نيوز، عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض نسب الفائدة "في مرحلة ما هذا العام".

وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام الوظائف الأمريكية المتوقع نشرها نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تمنح البيانات الضعيفة البنك المركزي مجالًا لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.





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