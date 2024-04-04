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تورط بيكيه في قضية رشاوى الاتحاد الإسباني لكرة القدم

4/4/2024 6:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فجر تقرير إسباني، مفاجأة كبيرة، حول تورط جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، في قضية الرشاوي المتعلقة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه أصبح محورًا رئيسيًا في التحقيقات حول نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى السعودية عام 2020.

وأضافت الصحيفة: "يعتبر الحرس المدني الإسباني، أنه من الضروري التحقق مما إذا كان بيكيه بصفته رئيسًا لشركة كوزموس التي شاركت في الصفقة، قدم هدايا للويس روبياليس أو مسؤولين آخرين في الاتحاد الإسباني، كجزء من المفاوضات لنقل البطولة إلى السعودية".

وكانت الشرطة بانتظار روبياليس في مطار مدريد فور عودته من الدومينيكان، وتم استجوابه قبل إطلاق سراحه مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يخضع روبياليس للاستجواب من قبل قاضي تحقيقات خلال الأيام المقبلة.

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