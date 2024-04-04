ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية منذ منتصف الماضي، عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام مونتيري المكسيكي في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، والتي أقيمت فجر اليوم الخميس، وخسرها الفريق الأمريكي 1-2.

وكان مدرب الإنتر جيراردو تاتا مارتينو قد تجنب البت في مشاركة ميسي في المباراة التي لعبت اليوم.

وقال مارتينو عن احتمالية مشاركة ميسي: "لقد تدرب (الثلاثاء) بالفعل، غدا (الأربعاء) سنحدد. لا يزال هناك 24 ساعة متبقية" قبل المواجهة.

وفي النهاية قرر المدرب عدم الزج بابن مدينة روساريو في المباراة، لكن التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي ضمت لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

يشار إلى أن ميسي، الذي تدرب مع زملائه الثلاثاء، لم يلعب أي مباراة منذ اللقاء الذي شارك فيه أمام ناشفيل في 13 مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، غاب صاحب القميص رقم 10 في منتخب الأرجنتين عن مباراة واحدة مع (الألبيسيليستي) وثلاث مباريات مع إنتر ميامي أمام دي سي يونايتد ونيويورك ريد بولز ونيويورك سيتي.

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