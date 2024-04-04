رمضان بجامعة جورجتاون في قطر: امتزاج التقاليد العائلية مع روحانية الشهر الفضيل

(MENAFN
- BLJ Worldwide) يمثل شهر رمضان المبارك الوقت الأمثل لتعزيز الروح المجتمعية والعمل الجماعي بجامعة جورجتاون في قطر. وبات الاحتفاء بحلول الشهر الفضيل في الجامعة تقليداً عائلياً عزيزاً بالنسبة لعائلة الدباشي، التي ترتبط بعلاقة طويلة وممتدة مع الجامعة في قطر.
فمنذ نحو 20 عاماً، يستقبل حسين الدباشي، المدير المشارك للتواصل في قسم العلاقات الخارجية في الجامعة، مع أبنائه رقية (دفعة 2025) ومحمد (دفعة 2027)، شهر رمضان المبارك بجامعة جورجتاون في قطر، والتي كان أول موظف تم تعيينه فيها، حتى قبيل افتتاح الحرم الجامعي عام 2005. يومها، كان الدباشي يتولى مسؤولية الاتصال المجتمعي الخاص بالدكتور جيمس ريردون أندرسون، العميد المؤسس لجامعة جورجتاون في قطر. ويتذكر تلك الفترة بالقول: "كنت أصطحب أطفالي صغاراً إلى الأنشطة المجتمعية التي تشهدها الجامعة، منذ أيامها الأولى. فلطالما كانت جورجتاون بيئة حاضنة ومجتمعًا يعلي شأن القيم، ويحتفي بها. وهو ما يظهر بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك".
فالفعاليات التي تشهدها الجامعة كفيلة بتوطيد روح التعاون والتكافل من خلال الإفطارات الأسبوعية التي يقيمها العميد، وفرص الخدمة المجتمعية المتمثلة في العديد من الفعاليات التي تجسد روحانية الشهر الفضيل.
ويقول الدباشي: "بمرور الأعوام، بات الاحتفاء بقدوم شهر رمضان أكثر غنىً وثراء لنا جميعاً. فقد اعتدت أن أحضر أطفالي معي لتناول الإفطار مع أسرة الجامعة ، وهو ما زرع فينا شعوراً بالانتماء ضمن هذه العائلة الممتدة، وهو أمر مريح ومبهج في آن معاً".
وتجد ابنته رقية، وهي طالبة السنة الثالثة في تخصص الثقافة والسياسة بجامعة جورجتاون في قطر، أن الاحتفاء بالشهر الفضيل بجامعة جورجتاون في قطر يتكامل مع روحانية الاحتفال برمضان داخل البيوت. وتقول: "يمثل شهر رمضان وقتًا خاصًا لعائلتنا، بدءاً من تزيين المنزل، إلى الاجتماع على وجبات الإفطار، ثم حضور صلاة التراويح معًا، والمشاركة في الأعمال الخيرية. ونضيف على ذلك كله الثراء الذي تضفيه المشاركة مع رفاقنا بجامعة جورجتاون في قطر التي باتت بمثابة بيتنا الثاني".
وتغمر رقية السعادة لمشاركة هذه التجربة مع شقيقها محمد، الطالب في السنة الأولى. وتقول: "نتشارك مع الطلاب الآخرين الذين يحيون شهر رمضان الكريم، ونحضر الإفطارات التي تنظمها الجامعة. فهذا يعزز فينا شعور الارتباط ليس فقط مع بعضنا البعض، ولكن أيضًا مع مجتمع جورجتاون الأوسع. كما يذكرنا دائماً بأهمية البقاء معًا ودعم بعضنا البعض، سواء داخل عائلتنا أو خارجها، خاصة خلال هذا الشهر الكريم".
ويختم حسين الدباشي، والد رقية، حديثه بالقول: "بينما نحيي شهر رمضان المبارك، نتذكر القيم التي تتمسك بها جامعة جورجتاون، والتي تتوافق في جوهرها مع مبادئ الشهر الفضيل، وهي الألفة والمحبة والرحمة ما بين أفراد المجتمع. هذه القيم تشكل عصب إيماننا وصلب رسالة جامعة جورجتاون".
MENAFN04042024004121001208ID1108058155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.