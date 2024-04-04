إصابة نجم باريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة تقلق إنريكي

تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان لإصابة مقلقة، قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرات معاناة وارن زائير إيمري نجم باريس سان جيرمان، من إصابة، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة رين، أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس فرنسا.

وخرج زائير إيمري من المباراة في الدقيقة 76 لحساب مانويل أوجارتي، ثم وضع ضمادة على ساقه وأخرى على العضلة الخلفية أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

ويخشى لويس إنريكي أن تكون إصابة إيمري مؤثرة، وتتسبب في غيابه عن الموقعة المنتظرة أمام برشلونة.

يذكر أن إيمري خاض 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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