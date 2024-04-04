بأحد مساجد الرياض.. جيسوس مدرب الهلال يتعرف إلى كيفية أداء الصلاة

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، مساء أمس الأربعاء، مسجد الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للمدرب البرتغالي، برفقة الأمير فيصل بن خالد، أثناء حضوره حفل تكريم حفظة القرآن الكريم.
وشرح إمام المسجد، الشيخ خالد الجليل لجيسوس، كيفية أداء الصلاة واصطفاف المصلين.
وحرص الحاضرون بالمسجد على التقاط الصور التذكارية مع جيسوس داخل المصلى.
الجدير بالذكر أن جيسوس حقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعدما
قاد الفريق الملقب بالزعيم
لتحقيق 31 فوزًا متتاليًا.
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