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بأحد مساجد الرياض.. جيسوس مدرب الهلال يتعرف إلى كيفية أداء الصلاة

4/4/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، مساء أمس الأربعاء، مسجد الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للمدرب البرتغالي، برفقة الأمير فيصل بن خالد، أثناء حضوره حفل تكريم حفظة القرآن الكريم.

وشرح إمام المسجد، الشيخ خالد الجليل لجيسوس، كيفية أداء الصلاة واصطفاف المصلين.

وحرص الحاضرون بالمسجد على التقاط الصور التذكارية مع جيسوس داخل المصلى.

الجدير بالذكر أن جيسوس حقق رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعدما
قاد الفريق الملقب بالزعيم
لتحقيق 31 فوزًا متتاليًا.

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