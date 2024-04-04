مطر الطاير يصدر قرارات تشكيل لجان جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

أصدر معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، 3 قرارات بتشكيل لجان الدورة الثالثة عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، وهي: اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، والتي يمتد عملها خلال الفترة من عام 2024 حتى 2025.

ويترأس اللجنة الفنية، سعادة د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم عبدالصمد حسين سليمان (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية: د. محمد عبد الوهاب الأنصاري (دولة الإمارات العربية المتحدة)، منصور الصباحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، د. سعد أحمد شلبي (جمهورية مصر العربية)، ود. ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً، فيما يترأس لجنة التحكيم سعادة مصطفى براف عضو مجلس الأمناء (الجمهورية الجزائرية)، وتضم سعادة أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء (المملكة العربية السعودية) نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، مريم عبد الله مطر بن لاحج (دولة الإمارات العربية المتحدة)، عذاري مؤيد محمد زهر الدين (دولة الإمارات العربية المتحدة)، ود. ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق سعادة موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم سارة محمد المضرب (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية: وليد الأميري (دولة الإمارات العربية المتحدة)، عادل فاروق العوضي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، سامي عبد الامام (جمهورية العراق)، وحسام السيد أبو الفتوح أخصائي رئيسي في الجائزة منسقاً.

وهنأ معالي مطر الطاير، رؤساء وأعضاء اللجان على اختيارهم للعمل خلال الدورة الثالثة عشرة للجائزة وتحقيق أهدافها الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالعمل من مستوى الإنجازات إلى مستوى الإبداع في الإنجازات، وكذلك تكريم المبدعين بما يليق بإنجازاتهم.

وعبّر معاليه عن ثقته بأن الدورة الثالثة عشرة ستشهد ارتفاعا في وتيرة العمل وتميزا أكبر في وضع خطط العمل وتنفيذها بأعلى مستويات الجودة التي تتناسب مع اسم ومكانة الجائزة وتوجيهات سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة السديدة التي يعمل مجلس الأمناء ولجان الجائزة على تحقيقها لتطوير العمل الرياضي والارتقاء بالإنجازات و تمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وأكد الطاير أن الدورة الثالثة عشرة ستضم إنجازات الرياضيين العرب الأفراد والفرق والمؤسسات في العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال فترة عمل الجائزة وفي مقدمتها دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس صيف العام الجاري، مشيراً الى ان الجائزة تعمل دائما على رصد وتقييم أصحاب الإنجازات ضمن جميع الفئات التنافسية والتقديرية وتكريمهم وتحفيز القطاع الرياضي على تبني أفضل الممارسات والبحث المستمر عن المواهب ورعايتهم وتأهليهم ليكونوا خير سفراء لأوطانهم وللشباب العربي عموما.

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