المطبخ المركزي العالمي يطالب بإجراء تحقيق بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة 7 موظفين

طالب"المطبخ المركزي العالمي" بإجراء "تحقيق مستقل" بشأن هجمات الجيش الإسرائيلي التي أودت بحياة سبعة موظفين من فريقه في غزة "الاثنين" الماضي.

ومن بين الضحايا البريطانيين جون شامبمان " 57 عاما" وجيمس هيندرسون " 33 عاما" وجيمس كيربي " 47 عاما".

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور

والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا قالا في بيان مشترك" في الأول من أبريل 2024، قتل الجيش الإسرائيلي سبعة من موظفي الإغاثة العاملين لدى وورلد سنترال كيتشن، التي تعد منظمة إغاثة معترف بها دوليا".

وأضاف البيان" الموظفون الذين قتلوا يحملون جنسيات استراليا وكندا/ أمريكا "مواطن مزدوج الجنسية" وشخص من كل من غزة وبولندا والمملكة المتحدة. إسرائيل اعترفت بعملية القتل، ولكنها وصفتها بـ " الحادث المأساوي الذي قامت فيه قواتنا دون قصد بإيذاء أشخاص غير مقاتلين وهو شيء يحدث في وقت الحرب".

وأوضح البيان " هذا كان هجوما عسكريا تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاثة كانت تقل مدنيين، كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة، وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وطريقها ومهمتها الإنسانية".

وطالب البيان حكومات استراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة بالاتحاد لإجراء تحقيق من طرف ثالث بشأن الهجمات و " تحديد ما إذا كان تم تنفيذها عن قصد أو أنه وقع انتهاك للقانون الدولي".

وقال "إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، ومنع وقوع هجمات مستقبلية بحق موظفي الإغاثة".

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