إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق "دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي"، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، حيث قال: "وظيفة الحكومات خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم، نعم وظيفة الحكومات هي تحقيق السعادة". وتُجسّد هذه الخطوة إيمان الدائرة بأهمية خلق بيئة عمل آمنة وصحية تُراعي الاستدامة البيئيّة ويتمتع فيها الموظّفون بالسّعادة والرّفاه الوظيفيّ، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعلى نتائج الأهداف المؤسّسية وعلى المجتمع ككل.



ويسهم "دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي"، الذي أعدّته الدائرة بموجب "قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018"، وتشريعات الموارد البشرية العسكرية في إمارة دبي، في إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ويشجع الدوائر على خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومراعية للشروط والمعايير ذات الصلة بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر ذات الصلة ومعالجتها أو الحدّ منها. وتتولّى الدائرة مسؤولية تطبيق هذا الدليل وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح المبادرات والبرامج ذات الصلة.

وأكّد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية هذا الدليل الذي يعكس نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد. وأشار سعادته إلى أن هذا الدّليل يُطبّق على جميع الموظفين العاملين في الدائرة بهدف إيجاد مرجعية موحّدة للصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة لموظفي حكومة دبي، وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين واللّوائح والمعايير ذات الصّلة، وإدارة مخاطر الصحّة والسلامة المهنية، وضمان وضع مؤشرات أداء رئيسية مناسبة لقياس أثر تطبيق سياسات ومبادرات وبرامج الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة، وبناء القدرات المؤسسية، وإرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحّةّ والسلامة المهنيّة والبيئة في الدائرة.

وقال الفلاسي: "في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز السعادة والإنتاجية في بيئة العمل، يُمثّل إطلاق 'دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي' خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للمستقبل. ويُجسّد هذا الدليل التزامنا بمعايير الجودة والتميز، إذ يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن الاستدامة البيئية وتحفّز الموظفين على الابتكار والإبداع. ونحن على يقين أنّ تطبيق هذا الدليل سيُفضي إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر بشكل فعّال، ما يُعزز جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التحديات المستقبلية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة".

وأضاف الفلاسي: "إن الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية والبيئة يمثل استثماراً في رأس المال البشري، الذي يعد أثمن مواردنا، ويؤكد على مكانة دبي بصفتها مدينة عالمية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لمواطنيها".



الصحة والسلامة المهنية والبيئية

وينقسم الدليل إلى ستة فصول تشمل الإطار العام لدليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة، وإدارة الصحّة والسلامة المهنيّة، وإدارة المخاطر، والرّفاه الوظيفي، وبيئة العمل المكتبيّة والنماذج. ويؤكد الدليل على أن نجاح إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة يعتمد بشكل كبير على التزام الإدارة العليا، ووجود ثقافة داعمة تعزز الثقة بين الموظفين وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير التخصصي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة.



سبع ركائز للتطبيق الفعّال



ويتضمّن الدليل سبع ركائز عامّة تُفضي إلى تطبيقه بفعالية وكفاءة، حيث تشمل الامتثال التشريعي والتنظيمي، وتوفير الموارد المتعلّقة بالنظام، وإرساء ثقافة الصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتوعية والتدريب، وإشراك الأطراف المعنية، والمساءلة، والشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، يُوضح الدليل المهام والمسؤوليات المنوطة بمختلف الأطراف المعنية مثل دائرة الموارد البشرية، والدائرة، والوحدة التنظيمية المعنية، والموظّف.

وتُعدّ هذه الخطوة خير دليل على التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وتُجسّد الجهود المستمرة لتحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة رائدة في السعادة والإنتاجية والاستدامة. ويُعتبر "دليل الصحّة والسلامة المهنيّة والبيئة في حكومة دبي" خطوة متقدمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ما يُسهم في بناء مجتمع ينعم بالأمان والرفاهية ويدعم النمو الشامل. ومع إطلاق هذا الدليل، تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في توفير بيئة عمل مثالية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

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