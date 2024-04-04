سالك تدعو عملاءها للحذر من رسائل إلكترونية مضللة

دعت شركة سالك (ش.م.ع) - المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي - المتعاملين لتوخي الحيطة من المواقع الإلكترونية المزورة التي تنتحل اسم وصفة شركة سالك، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني المضللة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية.



كما دعت الشركة الجمهور، الاعتماد حصريا على صفحات الشركة الرسمية والمصادر الموثوقة للمعلومات.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تزايد انتشار رسائل التصيد الاحتيالي عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، حيث تتضمن بعض هذه الرسائل المزيفة دعوة الجمهور للاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسهم "سالك"، وإيهامهم بإمكانية الحصول على دخل ثابت، وتتضمن بعض الرسائل الأخرى روابط مضللة ومواقع إلكترونية وهمية تدعي أنها تتيح تعبئة رصيد حساب "سالك" أو شراء بطاقات إعادة تعبئة الرصيد من خلالها.



وانطلاقاً من حرص الشركة على الجمهور وعدم وقوعهم ضحيةً للأنشطة الاحتيالية، اتخذت "سالك" سلسلةً من الإجراءات التحذيرية، منها حث المتعاملين على التأكد من وجود اتصال آمن عند الدخول إلى عناوين الروابط الإلكترونية، والتأكد من أنها تبدأ بـ وليس حيث يعد الخيار الأول أكثر أماناً.



وحذرت الشركة المتعاملين من النقر على الروابط المشبوهة والإعلانات المنبثقة، إذ يمكن أن تأخذهم إلى مواقع خبيثة هدفها الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية، وحثتهم على متابعة موقعها الرسمي وقنواتها المعتمدة لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالجوانب الأمنية، والتحقق من صحة الرسائل الإلكترونية التي تصلهم وتدّعي بأنها من "سالك".

وأكد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" ضرورة التحلي بالوعي والحذر للتصدي لهذه الأنشطة. وقال الحداد: " سنواصل جهودنا ومساعينا لتعزيز وعي الجمهور حول أهمية توخي الحيطة والحذر من المواقع ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وغيرها من أساليب التصيد والاحتيال المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى، والتي تنتحل هويتنا وتدعي بأنها تمثل الشركة."

وأضاف الحداد: "ننصح أفراد المجتمع عدم مشاركة أيَّة معلومات شخصية أو مالية مع الحسابات الوهمية، فهي مجرد أدواتٍ احتيالية يديرها أشخاص يعملون من الخارج، ويحاولون الاستيلاء على البيانات والأموال. ويمكن للعملاء المهتمين بشراء أسهم سالك التعامل مع الوسطاء والقنوات الرسمية، وزيارة الموقع الرسمي لسوق دبي المالي.

وأوضحت سالك أنها ستواصل إطلاق الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي سعياً لمنع انتشار الأنشطة الاحتيالية ووقوع الجمهور ضحيةً لها، بما في ذلك عمليات الاحتيال الخاصة بالاستثمار، وروابط تعبئة الرصيد الوهمية، كما شدَّدت الشركة على ضرورة تنبه الأفراد الراغبين بالاستثمار فيها من هذه الدعوات الاستثمارية الخادعة، واعتماد القنوات والمنصات الرسمية الصحيحة. وأكدت "سالك" بأن كافة روابط الدفع الإلكتروني المعتمدة تستخدم نطاقات موثوقة لضمان عدم توجيه المتعاملين إلى بوابات دفع يديرها أطراف آخرون غير معتمدين من قبلها.

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