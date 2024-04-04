جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 3 أشخاص علقوا على ارتفاع 4000 قدم

نجح قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة في إنقاذ 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بالإمارة دون أن يتعرضوا لأية إصابات تذكر .

وأفاد المقدم طيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن بلاغا ورد للقسم من غرفة العمليات يفيد بوجود 3 أشخاص عالقين على إرتفاع 4000 قدم في إحدى المناطق الجبلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لرأس الخيمة .

وأضاف أنه تم تحريك إحدى طائرات القسم العمودية إلى الموقع وتم نقلهم إلى مقر القسم قبل تسليمهم لجهات الاختصاص ، مؤكدا على أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به قسم جناح شرطة رأس الخيمة ومنتسبيه في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة ومد يد العون والمساعدة لهم بالرغم من المخاطر التي تحيط بعمليات الإنقاذ في بعض الأحيان .

وأكد المقدم الشحي على ضرورة اتباع مرتادي المناطق الجبلية كافة التدابير الوقائية والالتزام بالإرشادات الهادفة لضمان سلامتهم والحيلولة دون تعرضهم للمخاطر خلال ممارستهم لهواياتهم في تسلق الجبال أو المسير فيها مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن الوعرة التي تشكل خطرا يتهدد سلامتهم .

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