Thursday, 04 April 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 3 أشخاص علقوا على ارتفاع 4000 قدم

4/4/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة في إنقاذ 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بالإمارة دون أن يتعرضوا لأية إصابات تذكر .

وأفاد المقدم طيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن بلاغا ورد للقسم من غرفة العمليات يفيد بوجود 3 أشخاص عالقين على إرتفاع 4000 قدم في إحدى المناطق الجبلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لرأس الخيمة .

وأضاف أنه تم تحريك إحدى طائرات القسم العمودية إلى الموقع وتم نقلهم إلى مقر القسم قبل تسليمهم لجهات الاختصاص ، مؤكدا على أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به قسم جناح شرطة رأس الخيمة ومنتسبيه في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة ومد يد العون والمساعدة لهم بالرغم من المخاطر التي تحيط بعمليات الإنقاذ في بعض الأحيان .

وأكد المقدم الشحي على ضرورة اتباع مرتادي المناطق الجبلية كافة التدابير الوقائية والالتزام بالإرشادات الهادفة لضمان سلامتهم والحيلولة دون تعرضهم للمخاطر خلال ممارستهم لهواياتهم في تسلق الجبال أو المسير فيها مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن الوعرة التي تشكل خطرا يتهدد سلامتهم .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108058095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث