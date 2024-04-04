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رصيد المركزي من الذهب يستقر عند 17.9 مليار درهم في يناير

4/4/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقلص
رصيد
مصرف الإمارات المركزي من الذهب بشكل طفيف من 18.1مليار درهم مقارنة
نهاية 2023 إلى 17.9 مليار درهم في شهر يناير المنقضي من العام الجاري فيما ظل الرصيد وفق بيانات للمركزي مساويا لثاني أعلى قيمة حققها إحتياطي الذهب عند شهر
نوفمبر من العام الماضي .

ومازال
رصيد الذهب وفق بيانات السلسة
الزمنية على نموه الواضح
من بعد الحائحة حيث
يحافظ على ارتفاع بحوالي
40%
على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020
الذي وصل برصيد الذهب إلى
12.862 مليار درهم .

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