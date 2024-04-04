رصيد المركزي من الذهب يستقر عند 17.9 مليار درهم في يناير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقلص
رصيد
مصرف الإمارات المركزي من الذهب بشكل طفيف من 18.1مليار درهم مقارنة
نهاية 2023 إلى 17.9 مليار درهم في شهر يناير المنقضي من العام الجاري فيما ظل الرصيد وفق بيانات للمركزي مساويا لثاني أعلى قيمة حققها إحتياطي الذهب عند شهر
نوفمبر من العام الماضي .
ومازال
رصيد الذهب وفق بيانات السلسة
الزمنية على نموه الواضح
من بعد الحائحة حيث
يحافظ على ارتفاع بحوالي
40%
على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020
الذي وصل برصيد الذهب إلى
12.862 مليار درهم .
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN04042024000110011019ID1108058094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.