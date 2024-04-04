Thursday, 04 April 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17.2% حصة البنوك الإسلامية من أصول المصارف بالإمارات

4/4/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 17.2% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالإمارات بحصة 707 مليار درهم في شهر يناير 2024.

واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية
بدوره قد ارتفع من 495.5 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 500 مليار، بينما ارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قبل تلك البنوك من 429 مليار درهم إلى 431 مليار درهم

فيما عززت تلك البنوك رصيد استثماراتها أيضا من 133 مليار درهم الى أكثر من 136.7 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108058093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث