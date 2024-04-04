17.2% حصة البنوك الإسلامية من أصول المصارف بالإمارات

اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 17.2% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالإمارات بحصة 707 مليار درهم في شهر يناير 2024.

واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية

بدوره قد ارتفع من 495.5 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 500 مليار، بينما ارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قبل تلك البنوك من 429 مليار درهم إلى 431 مليار درهم

فيما عززت تلك البنوك رصيد استثماراتها أيضا من 133 مليار درهم الى أكثر من 136.7 مليار درهم.

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