Thursday, 04 April 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الطاولة في الألعاب الخليجية

4/4/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام في الفترة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وتضم القائمة عبد الله الحواي، ويوسف الحواي، وعلي الحواي، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وهند يعاقيب، وحصة سعود، ومريم يعاقيب، ورحمة حسن، وميرا خالد.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة تمهيداً لمشاركته في هذه الدورة، من خلال تواجده في بطولات عربية للناشئين والشباب في كل من تونس، والجزائر، بجانب دولية قطر، بالإضافة إلى معسكر إعداد في الصين.

وأضاف: "ندرك جيداً قيمة دورة الألعاب الخليجية، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي والزوجي، لأننا نؤمن بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب أمام المنافسين من الدول الخليجية الأخرى، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية لأجل مستقبل أفضل لكرة الطاولة".

وأثنى البحر على الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة الصيني شاو لي وطاقمه المساعد، والمدربة المواطنة ميساء نادر، وحرصهم على تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم لإظهار المستويات الفنية المميزة في جميع المشاركات السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN04042024000110011019ID1108058091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث