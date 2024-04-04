10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الطاولة في الألعاب الخليجية



أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام في الفترة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وتضم القائمة عبد الله الحواي، ويوسف الحواي، وعلي الحواي، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وهند يعاقيب، وحصة سعود، ومريم يعاقيب، ورحمة حسن، وميرا خالد.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة تمهيداً لمشاركته في هذه الدورة، من خلال تواجده في بطولات عربية للناشئين والشباب في كل من تونس، والجزائر، بجانب دولية قطر، بالإضافة إلى معسكر إعداد في الصين.

وأضاف: "ندرك جيداً قيمة دورة الألعاب الخليجية، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي والزوجي، لأننا نؤمن بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب أمام المنافسين من الدول الخليجية الأخرى، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية لأجل مستقبل أفضل لكرة الطاولة".

وأثنى البحر على الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة الصيني شاو لي وطاقمه المساعد، والمدربة المواطنة ميساء نادر، وحرصهم على تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم لإظهار المستويات الفنية المميزة في جميع المشاركات السابقة.

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