دبي تستقبل نحو 3 آلاف سفينة خشبية خلال الربع الأول من العام الجاري

استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بدبي نحو 3 آلاف سفينة خشبية خلال الربع الأول من عام 2024، حملت أكثر من 390 ألف طن متري من البضائع والسلع الغذائية عبر منافذ الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، ما يؤكد التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتعزيز التجارة البحرية كشريان تجاري حيوي لإمارة دبي تعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز بحري تجاري عالمي.

وكشف مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية عن إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بضائع عيد الفطر السعيد بكل احترافية وجاهزية لضمان سلاسة وصولها إلى الأسواق، حيث انطلقت تلك الاستعدادات منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن النمو الذي شهدته الحركة التجارية للسفن الخشبية من دبي إلى العالم، يعكس جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وتأكيداً

لمكانة دبي كمركز عالمي متميز يستقطب كافة قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة".

وأشار سعادته إلى أن تحقيق أرقام قياسية تتزايد من عام إلى آخر فيما يتعلق بحجم الواردات والصادرات من وإلى دبي، مؤكداً أن المؤسسة ومن خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، تسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي من خلال جذب جميع قطاعات التجارة عبر منافذ الإمارة المختلفة، ما يعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي.

وأكد بن سليم أن مكتب الوكيل الملاحي يعمل على ضمان مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن عبر خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية من خلال إنهاء إجراءات حجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد، كما يعكف مكتب الوكيل الملاحي على رعاية مصالح السفن الخشبية في دبي والتأكد من سلامة البحارة العاملين عليها وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم في الإمارة، وذلك ضماناً لسعادة المتعاملين وبما يواكب التوجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات عالية الكفاءة والجودة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف سعادته: "بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطات المختصة في الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وجمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي وورلد) إضافة إلى مجموعة من شركات الشحن والتخليص، يعمل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تبنّي عدد من المبادرات التقنية التي تساعد في تسريع وتيرة تخليص المعاملات فيما يتعلق بتنظيم دخول وخروج السفن الخشبية وجميع العمليات المرتبطة بها".

ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، وصلت نسبة المواد الغذائية من خضروات وفواكه إلى أكثر من 140 ألف طن متري بالإضافة إلى نحو 220 ألف رأس من المواشي والأغنام عبر منفذ ميناء الحمرية.

ونجح مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تحقيق نقلة نوعية من خلال تطبيق "ناو" الذكي، حيث ساهم في رقمنة حركة لتجارة عبر السفن الخشبية التقليدية بالكامل في دبي، ما يتيح لمالكي السفن البحث عن البضائع، والتفاوض عليها، وحجزها بكل سهولة، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط الرحلات وكفاءة استخدام مساحة السفن مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وزيادة الإيرادات.









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