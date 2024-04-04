إسعاف دبي تنقذ حياة أكثر من 235 ألف مصاب خلال 2023



كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها ساهمت في إنقاذ حياة 90 إنسان توقف قلبه خلال العام 2023، كما

ساهمت في تحقيق الاستجابة لإنقاذ وإسعاف 235 ألف و 394 إنسان، خلال العام 2023، وحققت زمن استجابة قياسي للبلاغات، بمتوسط 7.5 دقيقة، وبنسبة تحسين بلغت 13% مقارنة بالعام 2022.

وتعكس هذه الإنجازات الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الصحية وتطوير بنيته التحتية بما يواكب مكانة دبي في هذا المجال، ويلبي تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة في الإمارة .

وأوضح سعادة عوض صغير الكتبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنه بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، تمكنت من توفير

نموذج عالمي لمنظومة الإسعاف، والطب الطارئ، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً في تقدم الخدمات الصحية، بما فيها قطاع الطب الطارئ من خلال رفده بالكوادر والكفاءات المؤهلة،

وتطوير

وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ما قبل المستشفى، وكذلك تقديم خدمات نوعية عالية الجودة

تضمن سعادة المتعاملين وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي المجتمعية 2033.

وقال سعادته: "إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومن خلال مشاريعها الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الإسعافي في إمارة دبي تمكنت خلال العام الماضي 2023، من تحقيق أرقام قياسية في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع، حيث تلقت

205,200 بلاغا لحالات متنوعة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وقدم طاقمها الإسعافي الرعاية الصحية ل 235,394 في نفس العام منها نقل 69647 حالة طارئة و 26816 حالة غير طارئة للمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم الرعاية الصحية لبقية الحالات في موقع البلاغ ، محققة من خلالها حالات إنقاذ حياة 90 إنسان توقف قلبه وبنسبة زيادة 21% عن العام السابق لحالات إنعاش القلب وإنقاذ الحياة ، وبمتوسط زمن لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة بلغ 7.5

دقيقة ، ونسبة تحسين بلغت 13% مقارنة ب 2022 .

وأضاف الكتبي: "حرصاً من المؤسسة على توفير استجابة سريعة تتوافق مع احتياجات سكان وزوار دبي، وضمن خطة دبي الحضرية، استحدثت المؤسسة 12 نقطة إسعافية خلال العام الماضي، ليصل عدد النقاط الإسعافية التابعة للمؤسسة إلى

133 نقطة موزعة على مناطق دبي ".

وتابع:" تتفرد المؤسسة وتتميز بإسعافاتها التخصصية لتلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع ، ويعمل على إدارتها وتشغيلها 1375 كادراً متنوعاً من أطباء طوارئ ومسعفين و فنيي الطب الطارئ ومستجيبي طوارئ يعملون على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المجتمع ".

وأكد الكتبي أن المؤسسة حرصت على

تقدير

العنصر

النسائي ودوره ، حيث حرصت على بذل

الجهود لتمكينها دعماً لاستراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال باعتبارها عنصرا فاعلاً في مسيرة التنمية في الدولة حيث يشغل العنصر النسائي 21% من إجمالي موظفي المؤسسة .

تغطية الفعاليات

ونجحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تغطية الفعاليات الهامة على مستوى إمارة دبي، والتي بلغ عددها

42 فعالية مختلفة بواقع عدد ساعات إجمالي بلغ 5000 ساعة شملت تغطية المناسبات الهامة مثل فعاليات العيد ورأس السنة والسباقات المحلية والدولية والمعارض والمؤتمرات العالمية ، ونجحت المؤسسة أيضاَ في تقديم 154 برنامجاً ودورة تدريبية للقطاع الحكومي، استفاد منها 11 ألف و 159 موظف، في حين قدمت للقطاع الخاص 88 برنامجا

استفاد منها 3952 مستفيدا في عام 2023، وذلك ضمن خطتها الخاصة بالتدريب والتوعية المجتمعية ، وشملت خطة التوعية أيضاَ الفئات المستهدفة من أصحاب الهمم والأطفال وكبار المواطنين وفئات العمال حيث نظمت خلال نفس العام 64 برنامجا توعوياً بلغ

عدد المستفيدين منها 17034 .

مهام تنظيمية



وفي إطار مهامها التنظيمية لخدمات الإسعاف في إمارة دبي، قامت المؤسسة خلال العام الماضي بترخيص 120 مركز تدريب يقدم دورات وبرامج إسعافية و 62 منشأة صحية أو مستشفى تقدم خدمات الإسعاف بالإضافة إلى ترخيص المهنيين للجهات الخاصة والذي بلغ عددهم 732 وشمل منهم 188 مدرب و311 مسعف و233 مشغل مركبة إسعاف

وترخيص عدد 127 مركبة إسعاف





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