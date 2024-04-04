دبي لصناعات الطيران تحصل على قرض بقيمة 2.75 مليار درهم من الإمارات دبي الوطني



أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، عن توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض - غير مضمون- بقيمة 2.75 مليار درهم ،(750 مليون دولار)، لمدة 5 سنوات.

ووفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة:" ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا".

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