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دبي لصناعات الطيران تحصل على قرض بقيمة 2.75 مليار درهم من الإمارات دبي الوطني

4/4/2024 5:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، عن توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض - غير مضمون- بقيمة 2.75 مليار درهم ،(750 مليون دولار)، لمدة 5 سنوات.

ووفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة:" ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا".

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