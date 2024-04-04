دبي لصناعات الطيران تحصل على قرض بقيمة 2.75 مليار درهم من الإمارات دبي الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، عن توقيع صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض - غير مضمون- بقيمة 2.75 مليار درهم ،(750 مليون دولار)، لمدة 5 سنوات.
ووفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة:" ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا".
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