عطلة عيد الفطر في الأسواق المالية من 29 رمضان حتى 3 شوال

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن إجازة عيد الفطر المبارك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 رمضان 1445 ھ (8 أبريل 2024)، وحتى 3 شوال 1445 ھ.

وأضافت الهيئة، في تعميم اليوم، أن قراراها جاء بعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة عيد الفطر.

وأوضحت الهيئة أنه من المقرر استئناف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق، يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 في حال صادف يوم عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل 2024، أو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في حال صادف يوم العيد الأربعاء 10 أبريل 2024.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد.

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