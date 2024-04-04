إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري جنوب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم.
وكان الاحتلال قد داهم عددا من منازل المواطنين، واعتقل 3 مواطنين بينهم شقيقان.
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