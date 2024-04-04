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إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري

4/4/2024 5:10:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري جنوب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم.

وكان الاحتلال قد داهم عددا من منازل المواطنين، واعتقل 3 مواطنين بينهم شقيقان.

MENAFN04042024000205011050ID1108057958

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