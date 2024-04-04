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التربية والتعليم العالي تعلن منحا دراسية في رومانيا وأذربيجان

4/4/2024 5:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام الدراسي 2024-2025 المقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمارات والتجارة الخارجية.

كما أعلنت الوزارة توفر عدد من المنح الدراسية في مجالي البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) بجامعة (Khazar) في أذربيجان للعام الدراسي 2024-2025.

ودعت الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني ،
للاطلاع على التفاصيل كاملة.


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