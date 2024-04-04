التربية والتعليم العالي تعلن منحا دراسية في رومانيا وأذربيجان

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام الدراسي 2024-2025 المقدمة من الوكالة الرومانية للاستثمارات والتجارة الخارجية.
كما أعلنت الوزارة توفر عدد من المنح الدراسية في مجالي البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) بجامعة (Khazar) في أذربيجان للعام الدراسي 2024-2025.
ودعت الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني ،
للاطلاع على التفاصيل كاملة.
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