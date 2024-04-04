رونالدو يتفوق على أساطير الكرة العالمية ويقترب من رقم قياسي فريد

MENAFN - Amman Net) لا يتوقف عداد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي رغم تجاوزه سن الـ39 عاما، مواصلا تسجيل الثلاثيات وتحطيم الأرقام القياسية، كما أنه على أعتاب إنجاز فريد في الكرة العالمية.

وسجل رونالدو أمس الثلاثاء ثلاثيته الثانية خلال أسبوع واحد مع النصر ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر متروفيتش هداف الهلال بـ7 أهداف قبل نهاية المنافسة بثماني جولات.

تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي سيجعله اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بلقب الهداف في 4 دول مختلفة، حيث سبق له أن تُوج باللقب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

كما رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 885 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال.

ووفقا لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية تفوق رونالدو على عدد من أساطير وهدافي كرة القدم السابقين، بعد بلوغه 30 عاما.

وأشارت إلى تسجيل الدولي البرتغالي 422 هدفا منذ أن تجاوز عمره 30 عاما، وهو مالم يصل إليه لاعبون سابقون في مسيرة كاملة.



وتجاوز رونالدو الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، الذي أنهى مسيرته برصيد 420 هدفا، أي أقل بهدفين مما سجله "الدون" بآخر 9 سنوات فقط.

كما تفوق رونالدو على الفرنسي تييري هنري (411)، والإيفواري ديدييه دروغبا (367) هدفا.

وتضم القائمة أيضا عددا من زملائه السابقين، أمثال غونزالو هيغواين (366)، واين روني (366) ورود فان نيستلروي (366) هدفا

هذا بالإضافة إلى روبن فان بيرسي ولوكا توني، وكلاهما سجل 322 هدفا، فيما أحرز فرانشيسكو توتي (316)، كارلوس تيفيز (312) ودييغو فورلان (310) أهداف.