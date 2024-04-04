زاخاروفا: لعبة الكلمات هي موضة الغرب الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News)سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من "قاموس العبثية" الجديد لدول "الناتو" والغرب الجماعي.



جاء ذلك وفقًا لما نشرته زاخاروفا على قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت، متهكمة: "أقدم لكم، بهذا الصدد، وبشكل دوري، قاموس العبثية للترجمة من لغة "الناتو" إلى الواقع".



وأشارت زاخاروفا إلى أنهم في الغرب "يحبون أن يطلقوا وصف "تاريخي" و"عالمي" و"استثنائي" على كل ما يحدث تحت قيادتهم، وهذا، وفقًا لها، مثال صارخ.



وساقت زاخاروفا كمثال على ذلك نتائج قمة الطاقة النووية المنعقدة في 21 مارس الماضي ببروكسل، حيث أطلقوا عليها "قمة تاريخية" و"عالمية". ولكن، وبحسب زاخاروفا، لم تتم دعوة الدول الأوراسية الرئيسية المشاركة في الطاقة النووية السلمية على المستوى العالمي، بما في ذلك روسيا وإيران، لحضور المنتدى، حيث شغل البرنامج النووي للأخيرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية لسنوات عديدة.



وكتبت زاخاروفا: "ويرى الخبراء على الفور أن (القمة التاريخية) فشلت، حيث أنه في أعقاب نتائج قمة بروكسل، قيل إنه سيتم اعتماد وثيقة (عالمية)، وإعلان مشترك، إلا أن كل هذه الوعود الصاخبة أسفرت عن لا شيء، فالبيان الصحفي لا يذكر أي شيء عن أي إعلان، ويبدو ببساطة أنه غير موجود".



وختمت زاخاروفا حديثها بأن على "أولئك الذين يريدون بصدق تعزيز تطوير الطاقة النووية أن يفهموا أن هذه الطاقة يجب أن تظل خارج السياق السياسي".



ووصفت زاخاروفا تصريحات المنظمين حول خصوصية القمة في بروكسل بأنها ليست سوى "لعبة كلامية".

RT

