بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت بلدية إربد الكبرى، أن تمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات، سيساعد بحل العديد من المشاكل التي حدثت في البلديات جراء اعتماد تطبيق الخدمة الإلكترونية لأول مرة عليها هذا العام.
وقال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، حدثت الكثير من المشاكل بعد تطبيق الخدمة الإلكترونية لتجديد رخص المهن في البلديات، منها مشاكل في النظام الإلكتروني نفسه، ومشاكل متعلقة بطول مدة المعاملة، وأخطاء تتعلق بفصل متكرر بالنظام الإلكتروني.
وبين التل أنه ونتيجة لذلك الأمر حدثت مشكلة الاكتظاظ للمراجعين والتجار داخل مقر البلدية، وتمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات، سيسهم بحل مشكلة الاكتظاظ، بالإضافة لحل عدة مشاكل تواجه النظام الإلكتروني، وإعطاء فرصة أكبر للتجار لإصدار رخصة المهن.
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