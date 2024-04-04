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بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية

4/4/2024 5:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت بلدية إربد الكبرى، أن تمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات، سيساعد بحل العديد من المشاكل التي حدثت في البلديات جراء اعتماد تطبيق الخدمة الإلكترونية لأول مرة عليها هذا العام.
وقال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، حدثت الكثير من المشاكل بعد تطبيق الخدمة الإلكترونية لتجديد رخص المهن في البلديات، منها مشاكل في النظام الإلكتروني نفسه، ومشاكل متعلقة بطول مدة المعاملة، وأخطاء تتعلق بفصل متكرر بالنظام الإلكتروني.
وبين التل أنه ونتيجة لذلك الأمر حدثت مشكلة الاكتظاظ للمراجعين والتجار داخل مقر البلدية، وتمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات، سيسهم بحل مشكلة الاكتظاظ، بالإضافة لحل عدة مشاكل تواجه النظام الإلكتروني، وإعطاء فرصة أكبر للتجار لإصدار رخصة المهن.

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