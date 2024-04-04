Thursday, 04 April 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفن صاروخية جديدة

4/4/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش سيحصل على سفن صاروخية جديدة هذا العام.


وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "العام الجاري سيتسلم أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي ثلاث سفن صاروخية جديدة من نوع كاراكورت، تم تطويرها في إطار المشروع 22800".


وأضاف:" لزيادة الإمكانات القتالية لسلاح البحرية، نواصل تزويد الأسطول بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى، وخصوصا سفن كاراكورت الصاروخية الصغيرة، السفينة الأولى من هذا النوع والتي تدعى (العاصفة) أدخلت الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود الروسي، وتؤدي المهام الموكلة إليها بنجاح، وبحلول نهاية العام الجاري سيقوم مصنع غوركي في زيلينودولسك بتسليم الأسطول 3 سفن أخرى من هذا النوع".


وأشار شويغو إلى أن مصنع "غوركي" في زيلينودولسك يعمل أيضا على الإنتاج التسلسلي لسفن الدوريات العسكرية التي يتم تطويرها في إطار المشروع 22160، والسفينة الخامسة من هذه السفن سيتم تخصيصها لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.


RT

MENAFN04042024000208011052ID1108057950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث