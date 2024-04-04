الفتة في رمضان- ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار عليها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد الفتة من الأكلات الشعبية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها على وجبة الإفطار في رمضان؟أجاب الدكتور محمد مسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، على هذا التساؤل بقوله "يجب عدم تناول الفتة على الإفطار في شهر رمضان، لما تسببه من أضرار للجسم".



وأضاف مسعود أن تناول الفتة على معدة فارغة يشكل ضغطًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الدهون المشبعة والمتحولة، التي تكتسبها من شوربة اللحم التي تضاف إليها والسمن المستخدم في طهي الأرز وقلي الخبز.



وأوضح أن تناول الفتة على الريق في رمضان يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية التالية:

- عسر الهضم.

- الحموضة.

- التلبك معوي.

- الإمساك.

- الإسهال.

- انتفاخ البطن.



وأكد أن الفتة تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الدهون الضارة الموجودة بها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



وكشف أن تناول الفتة على الريق يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواها العالي من الدهون فقط، بل لغناها بالكربوهيدرات البسيطة أيضًا وارتفاع سعراتها الحرارية.



وأشار مسعود إلى أن أضرار الفتة تصبح أكثر حدة عند تناولها بجانب اللحم الضأن أو الكوارع، لاحتوائهما على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة.

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