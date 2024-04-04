ارتفاع عدد مصابي زلزال تايوان إلى 1011

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد المصابين بالزلزال القوي الذي ضرب تايوان أمس الأربعاء إلى 1011 شخصًا، وفقًا لما ذكرته السلطات اليوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، لم تتوفر أي معلومات حتى الآن بشأن 143 شخصًا مفقودين من ضمنهم 71 من عمال المناجم ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات وأشخاص في مركبات بأنفاق، كما لم يرد أي ذكر لمزيد من الوَفِيَّات بخلاف الضحايا التسعة الذين تأكدت وفاتهم.

يشار إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى منذ 25 عامًا، وشعر به جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم أكثر من 23 مليون نسمة.وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وقع على عمق 15.5 كيلومتر، وعلى بعد بضعة كيلومترات قبالة الساحل الشرقي بالقرب من مدينة هوالين التي تضررت بشكل خاص.

