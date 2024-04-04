روسيا.. نجاح اختبار منظومة جديدة مضادة للدرونات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة نجحت باختبار منظومة جديدة مضادة لدرونات FPV الانتحارية.



وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال أندريه إيفانوف المتحدث ممثل الشركة المطورة للمنظومة:"منظومة الحرب الإلكترونية الجديدة التي طورناها لإسكات مختلف أنواع درونات FPV الانتحارية تم اختبارها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".



وأضاف:"تم تصميم هذه المنظومة لحماية المعدات العسكرية من خطر درونات FPV الهجومية الحديثة بمختلف أنواعها، تحدث هذه المنظومة تداخلا واسع النطاق في ترددات قنوات التحكم بالدرونات، بما فيها الترددات المتغيرة، لقد أثبتت الاختبارات التي أجريت عليها مدى فاعليتها".

وأشار إيفانوف إلى أن المنظومة الجديدة يمكن تركيبها على جميع المنشآت العسكرية والمدنية، كما يمكن استعمالها لحماية الآليات والمعدات العسكرية وسيارات الإسعاف ووسائل النقل العام، أو لحماية نقاط التفتيش ومحطات الحافلات على سبيل المثال.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومة الجديدة تمكنت بنجاح من إسكات عدة أنواع من درونات FPV بأحجام مختلفة، وتبلغ تكلفتها حوالي 300 ألف روبل (3250 دولار تقريبا).

RT