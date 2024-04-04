الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أول أيام عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المملكة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي في بداية الأسبوع القادم وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء .



وأضاف آل خطاب اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" أن يوم الثلاثاء ستكون ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي مصاحبة لرعد ورياح نشطة وتساقط غزير للأمطار في بعض المناطق .



وأكد أن أول أيام العيد والمتوقع أن تصادف يوم الأربعاء ستكون الأجواء باردة نسبياً مع هطول زخات من المطر في الصباح الباكر.



وبشأن يومي الخميس والجمعة اللذين من المتوقع أن يصادفان ثاني وثالث أيام العيد، أشار إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تدريجياً والأجواء ستكون دافئة .