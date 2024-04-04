رئيس وزراء رومانيا يؤكد دعمه لفكرة الوحدة مع مولدوفا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، إنه يدعم فكرة الوحدة مع مولدوفا، والتي يمكن أن تتم بما في ذلك من خلال انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.



وأضاف سيولاكو في مقابلة مع موقع DC News: "أنا أؤيد التوحيد، وليس لدي أي حظر. هذا حقي! ما زلت أؤمن بتوحيد مولدوفا ورومانيا. سيحدث ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، أو سنجد (طريقة أخرى)".

وزعم رئيس وزراء رومانيا، بأن الوضع مستقر حاليا في مولدوفا بفضل مساعدة رومانيا.



وقال: "يعيش في مولدوفا رومانيون مثلي. لقد ارتكب التاريخ عملا ظالما بحقنا ولكن لا يمكننا تغيير الماضي، والحاضر هو نتيجة للماضي. ما يمكننا القيام به معكم هو بناء المستقبل".

RT