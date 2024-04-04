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مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه في أمريكا

4/4/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل أدان تزويوهوا بانزو، البالغ من العمر 36 عاماً، ابنتيه الرضيعتين بعدما أضرم النار في السيارة الّتي كانتا تستقلانها، وذلك بعدما تشاجر مع زوجته في ولاية "جورجيا" الأميركية .

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركيّة عن إدانة مكتب التحقيقات في "جورجيا" لبانزو بتهمة قتل ابنتيه، كما تم القبض عليه بعدما أشار التحقيق إلى أنّه أشعل السيارة عقب حصول شجار بينه وبين زوجته.


وقال رئيس مركز الإطفاء في مقاطعة "ويبستر" كودي براون إنّ رجال الإطفاء تبلغوا قبل وصولهم إلى موقع الحادث بوجود طفلتين في السيارة. وتابع: "لقد وصلوا إلى مكان الحادث، وسحبوا جثتي الطفلتين، وأطفأوا الحريق".


وقال أحد الاشخاص : "إنه لأمر محزن حقًا أن نسمع أن طفلتين قد فقدتا حياتهما"، مضيفاً "لم أستطع تخيّل ما كان شعورهما خلال هذه اللحظة".

لبنان 24


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