سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس
التاريخ
4/4/2024 5:08:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 46 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 44 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الخميس .
و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 41.20 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.7 دينارا للشراء منهم.
وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعا ملحوظا بشكل غير مسبوق خلال الفترة الحالية .
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