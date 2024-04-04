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وفاة عميد كلية الهندسة الأسبق في الجامعة الهاشمية

4/4/2024 5:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت الجامعة الهاشمية عميد كلية الهندسة الأسبق الدكتور حسن طنطاوي .
وكتبت الجامعة الهاشمية في نص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" :" ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، وأسرة الجامعة، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور حسن طنطاوي/عميد كلية الهندسة الأسبق. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته و مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء."
انا لله وانا اليه راجعون













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