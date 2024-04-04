وفاة عميد كلية الهندسة الأسبق في الجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت الجامعة الهاشمية عميد كلية الهندسة الأسبق الدكتور حسن طنطاوي .
وكتبت الجامعة الهاشمية في نص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" :" ينعـــى رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، وأسرة الجامعة، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور حسن طنطاوي/عميد كلية الهندسة الأسبق. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـــع رحمته و مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء."
انا لله وانا اليه راجعون
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