اندلاع حريق لعبارة في تايلاند - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اضطر ركاب للقفز إلى البحر هربا من حريق مشتعل في عبارة بخليج تايلاند بوقت مبكر من يوم الخميس، وعُلم بأن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 108 بخير.

وكانت العبارة التي تعمل ليلا من مقاطعة سورات ثاني على وشك الوصول إلى كو تاو، وهي مقصد سياحي شهير قبالة الساحل التايلاندي، عندما سمع أحد الركاب فجأة صوت فرقعة وشم رائحة دخان.

وقال الراكب مايتري برومجامبا إنه رأى دخانا ونيرانا متصاعدة بعد أقل من خمس دقائق، وذلك عندما بدأ الناس بالصراخ وأطلقوا الإنذار. أضاف "بالكاد تمكنا من الحصول على سترات النجاة في الوقت المناسب. كان الأمر فوضويا. وكان الناس يبكون، وأنا أيضا بكيت".



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