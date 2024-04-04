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جيش الاحتلال يوقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية

4/4/2024 5:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية في الجيش بعد اجتماع تقييم أمني للأوضاع بالمنطقة.


وذكر "وفقا لتقييم الوضع تقرر إيقاف الإجازات مؤقتا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".


وأضاف الجيش في بيانه أنه "في حالة حرب، وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".


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