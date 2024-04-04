الناتو يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه وسط مخاوف من تهديدات روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتفل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالذكرى الـ75 لتأسيسه في بروكسل، اليوم (الخميس)، وسط ((تهديد)) روسي متزايد وأسئلة عالقة بشأن مستقبل الحلف.



ومن المقرر أن يضع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إكليلاً من الزهور، بينما يلقي وزراء خارجية دول الحلف خطابات للتأكيد على أهمية الحلف في تأمين السلام والحرية في الغرب. ومن المقرر أيضاً أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وممثلون عن شركاء ((الناتو)) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا إلى المحادثات التي تركز على الحرب الأوكرانية والعلاقات مع روسيا.



ونما حلف شمال الأطلسي الذي أسسته الولايات المتحدة و11 دولة أخرى في بداية الحرب الباردة لردع توسع الاتحاد السوفيتي الشيوعي، ليصبح عدد أعضائه بانضمام السويد وفنلندا مؤخراً 32 دولة.

وبث الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا حياة جديدة في الحلف مع تخوف حلفاء ((الناتو)) في شرق أوروبا من ((عدوان روسي جديد)).



كما لعب التحالف العسكري الغربي دوراً رئيسياً في حشد الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، لكن ما يلوح في الأفق في الخلفية هو العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).



وبسبب تشكيكه في الدعم الغربي لأوكرانيا، شكك ترامب علناً في التزامات الدفاع الجماعي لحلف ((الناتو)) وهاجم الدول التي لا تفي بأهداف الإنفاق الدفاعي للحلف البالغة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي حين ارتفع الإنفاق الدفاعي من حلفاء ((الناتو)) خلال حرب أوكرانيا، حيث من المقرر أن يستثمر 18 حليفاً بما في ذلك ألمانيا 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024، لا تزال الولايات المتحدة تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق الدفاعي للحلف.



إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو قوله إن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور ((بشكل متوقع ومتعمد)).



وأضاف أن واشنطن وبروكسل أوصلتا جميع قنوات الحوار بين موسكو والحلف لمستوى ((حرج عند الصفر)). وفي الوقت نفسه، نقلت الوكالة عنه قوله إن روسيا ليس لديها أي نية لبدء صراع عسكري مع الحلف أو أعضائه.

الشرق الأوسط