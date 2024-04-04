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وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها

4/4/2024 5:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن الحرب الحالية هي أصعب حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها.


وأضاف أن دعوة الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للانتخابات هي انخراط في سياسات ضيقة بخضم الحرب.
وتابع "بدلا من الدعوة للانتخابات كان على غانتس التفكير في كيفية احتلال رفح."


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