وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها

وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها
التاريخ
4/4/2024 5:08:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن الحرب الحالية هي أصعب حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها.
وأضاف أن دعوة الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للانتخابات هي انخراط في سياسات ضيقة بخضم الحرب.
وتابع "بدلا من الدعوة للانتخابات كان على غانتس التفكير في كيفية احتلال رفح."
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