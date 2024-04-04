الهجرة الدائرية: هل تستورد سويسرا اليدَ العاملة دون النّاس؟

MENAFN - Swissinfo) تعدّ برامج الهجرة الدائرية وسيلةً لسدّ النقص في العمالة وتشجيع الهجرة قصيرة المدى. يناقش إتيان بيغيه، خبير الهجرة، المخاطر والتحدّيات والفرص التي تنطوي عليها مثل هذه البرامج بالنسبة لسويسرا وتونس. مقابلة.





تم نشر هذا المحتوى على 04 أبريل 2024 - 09:00 15دقائق

صحفية حائزة على جوائز ومسؤولة القسم العربي في سويس إنفو. عملت لدى عدّة وسائل إعلام عربية ودولية قبل انتقالها إلى سويسرا عام 2021. تغطّي قضايا حقوق الإنسان والهجرة والعلاقات الخارجية.



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في 19 يناير الماضي، اتفقت سويسرا وتونس على تعزيز شراكتهما في مجال الهجرة، والتي تتواصل منذ عام 2012، عبر التوقيع على تنفيذ مشروع يُدعى“آفاق”. ويهدف هذا الأخير رسميًا إلى“تحفيز الهجرة الدائرية للأشخاص المؤهّلين.ات بين تونس وسويسرا”. ومن أهداف الهجرة الدائرية، عمومًا، جذب الهجرة في شكل عمل قصير الأجل. في هذه الحالة، ترنو سويسرا وتونس من خلال“آفاق” إلى تشجيع التدريب الداخلي في كلا البلدين.

يأتي“آفاق” في سياق تنفيذ اتفاقية تبادل المهنيين.يات الشبابرابط خارج لعام 2014، والتي مكّنت منذ عام 2015 حوالي 174 شابًا وشابّة تونسيًا.ة من الحصول على تدريب متقدّم من خلال فرص التدريب الداخلي أو التوظيف الأول في سويسرا؛ بينما استفاد شخص سويسري واحد فقط من التبادل حتى الآن. وقد وقّعت سويسرا 13 اتفاقية أخرى مماثلة لتبادل المتدربين.ات مع دول ثالثة.

تحدّثت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع إتيان بيغيه، بروفيسور جغرافية التنقّل في جامعة نوشاتيل، من أجل فهم أفضل لتعريف سياسات الهجرة الدائرية وتحدّياتها وتأثيراتها.

إتيان بيغيه، بروفيسور جغرافية التنقّل في جامعة نوشاتيل KEYSTONE

سويس إنفو: كيف تعرّف الهجرة الدائرية؟ وما هي الخصائص الرئيسية التي تميّزها عن أشكال الهجرة الأخرى؟

إتيان بيغيه: تشير الهجرة الدائرية إلى حركة الأشخاص بين بلدان الأصل والمقصد، ليس بغرض الاستقرار بشكل دائم ولكن لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع إلى أقلّ من عام. ويتم ذلك عادةً بموجب تصريح“ل” (L) في سويسرا، وليس تصريحي“ب” أو“س”، واللّذين يسمحان بالاستقرار الدّائم.

وغالبًا ما يشمل هذا الصّنف العمال والعاملات الموسميين.يات أو من يتنقّلون.ن للعمل لفترة قصيرة، ليختلف بذلك عن صنف السيّاح والسائحات، بسبب مدة الإقامة الأطول، والتي عادة ما تكون أكثر من ثلاثة أشهر ولكنّها أقل من عام واحد. ويمثل الطلبة فئة وسيطة لبقائهم.ن في بلد المقصد طوال مدة الدراسة فقط، والتي قد تستمرّ في كثير من الأحيان لعدّة سنوات.

أمّا السمة الحاسمة للهجرة الدائرية فهي فكرة العودة، وهي ما يميّزها عن أشكال الهجرة الأخرى. ويعتبر التعريف الأضيق أن الهجرة الدائرية تعني عدم بقاء المهاجرين.ات لفترة قصيرة فحسب، بل عودتهم.ن عدّة مرات، على سبيل المثال، العمّال والعاملات الموسميين.ات.

هل تعتقد أن الهجرة الدائرية هي ظاهرة جديدة نسبيا في سويسرا والمشهد السياسي للاتحاد الأوروبي، أم أنّ لها جذور تاريخية أعمق؟

نعم، رغم كون مفهوم الهجرة الدائرية جديدًا نسبيًا من حيث الاصطلاح، إلا أنه له جذور تاريخية عميقة. وهي تشمل أنماط الهجرة التي لوحظت في الماضي، مثل الهجرة الموسمية للعمال في سويسرا في الستينيات وحتى الهجرات السابقة التي يعود تاريخها إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بما في ذلك الهجرة المؤقتة من سويسرا إلى بلدان أوروبية أخرى. كان ذلك، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للشباب السويسريين.يات من العائلات العاملة في الفلاحة، ومعظمهم.ن من النساء، الذين واللواتي اعتادوا.ن قضاء بعض الوقت في القيام بالأعمال المنزلية لدى الأسر الأكثر ثراء في المناطق الفرنسية المحاذية للحدود السويسرية.

دخل مفهوم الهجرة الدائرية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال جهود السياسة الدولية الرامية إلى تعظيم الآثار الإيجابية للهجرة على التنمية. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كان يُنظر إليه على أنه أداة لإدارة سياسات الهجرة، من خلال الصكوك القانونية وكذلك البرامج والمشاريع الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأصبحت الهجرة الدائرية إحدى أدوات المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وهي جزء من المفوضية الأوروبية، للتخفيف من حدّة الهجرة. وكان ذلك جزءًا من نهج الاتحاد الذي يركّز على المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة، مع التركيز على العودة وإعادة القبول بدلاً من تسهيل الهجرة القانونية.

منذ عام 2001، بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا لتعزيز هذا النوع من الهجرة. ومع ذلك، وبعد مرور ما يقرب من عشرين عاما، لا يزال من الصعب تحديد سياسة واضحة ومتماسكة تبيّن نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الهجرة الدائرية.

المصدر : فانكوفا، ز. (2020). صياغة نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة الدائرية.رابط خارجي في: الهجرة الدائرية وحقوق العمال المهاجرين في أوروبا الوسطى والشرقية. سلسلة أبحاث“إميسكوي” (IMISCOE). سبرينغر، تشام.

يرى باحثون وباحثات أن برامج الهجرة الدائرية تعكس رغبة بلدان المقصد في“استيراد العمالة دون الناس”. هل تتّفق مع هذا التقييم؟

إلى حدّ كبير، نعم، خاصّة فيما يتعلّق بنماذج“العمال الضيوف” (الموسميين) في الماضي. ومع ذلك، فمن الضروري التمييز بين الحالات الفردية، كما هو الحال عندما يأتي الأشخاص إلى سويسرا بموجب تصاريح عمل قصيرة الأجل من الاتحاد الأوروبي، والتي قد لا تعكس تناقضاً بين السياسة السويسرية والرغبات الشخصية. حيث لهؤلاء المهاجرين.ات، إلى حدّ ما، الخيار [حرية التنقل] بالنظر إلى اتفاقية حرية التنقل بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

العمال الموسميون الإيطاليون في سويسرا يشربون الجعة في أوقات فراغهم في غرفة المعيشة داخل مخيّمات سكنهم الجماعية ويشاهدون التلفزيون. التقطت الصورة عام 1972 في أدليسويل. KEYSTONE

ولكن صحيح أنه عندما يتم تنفيذ برنامج ما خاصّ بتعزيز الهجرة الدائرية، فأنا أرى أنه ربما يكون هناك حلّ وسط بين دولة المنشأ ودولة المقصد لقبول المهاجرين.ات بتصاريح قصيرة الأجل دون التعامل مع آثار الهجرة طويلة الأجل. غير أن حالة التدريب الداخلي (تربّص، كما تعرف في تونس) تختلف عن ذلك نظرًا لوجود محاولة لتحقيق النفع للجانبين، وهو إمكانية إعادة بعض الكفاءات إلى البلد الأصلي.

بالتأمل في كتابك“الهجرة في سويسرا: 60 عاما من نصف الانفتاح”، هل تعتقد أنه يمكن وصف الهجرة الدائرية بأنها“سياسة نصف الانفتاح”؟

بالتأكيد. لطالما صرّحت سويسرا بأنها لا تريد هجرة طويلة الأمد وبأنها ستقبل الهجرة المؤقتة، ممّا يجعل الهجرة الدائرية في الواقع شكلاً متحكّمًا فيه من أشكال الانفتاح أو“نصف انفتاح”.

يتمّ الحديث عن برامج الهجرة الدائرية، مثل برنامج“آفاق”، على أنها مكسب للأطراف الثلاثة، أي أنها في هذه الحالة، فوز لسويسرا وتونس والمهاجرين.ات. ما مدى صحّة هذا الادّعاء؟

هذا المفهوم هو في الواقع جوهر النقاش الدائر حول الهجرة الدائرية. حيث إن فكرة تحقيق سيناريو المكسب الثلاثي هي هدف مثير ولكنه مليء بالتحديات. الحقيقة أنه أمر صعب، عندما لا يكون لأحد الفاعلين، وهو المهاجر.ة، خيار حرّ كامل [في التنقّل]. ومع ذلك، فأنا على قناعة تامّة بأن الأمر يستحق محاولة إنشاء مثل هذه البرامج، فهي على الأقل أفضل من الاكتفاء بإغلاق الحدود.

ويشير بعض الباحثين والباحثات إلى عدم تمتّع الأشخاص، الذين واللواتي لا يستطيعون.ن الحصول على تصريح طويل الأجل، بحرية التنقّل. ولكن إلى حدّ ما، فإن بلدان المقصد، التي تنفّذ مثل هذه السياسات، مقيّدة بدورها بفعل قوى أخرى، مثل تلك المعادية للهجرة الدائمة.

بدأ استخدام مصطلح“الهجرة الدائرية” ضمن مفاهيم الهجرة الدولية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويقول مؤيدو.ات هذه الفكرة إنها تفيد بلدان المقصد، وبلدان الأصل، والمهاجرين.ات أنفسهم.ن: بما يعني حرفيا مكسبا ثلاثيّا (لكلّ الأطراف المعنية).

المصدر: الهجرة الدائرية: فوز ثلاثي أم تسمية جديدة للهجرة المؤقتة؟رابط خارجي 2014.

من الضروري تحديد حقوق وواجبات جميع أصحاب المصلحة بوضوح لضمان نجاح برامج الهجرة الدائرية. ما هي التدابير التي ينبغي تنفيذها لحماية المهاجرين.ات وضمان التأثير بشكل إيجابي على كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد؟

تشير الأبحاث الأكاديمية الحديثة إلى أنه يجب على الجميع تحقيق مكاسب من خلال المزيد من المفاوضات التي تشمل البلد الأصلي، وبلد المقصد، والنقابات العمالية لتمثيل المهاجرين.ات، بهدف توفير ظروف عادلة لجميع الأطراف. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه المفاوضات المتوازنة لا يزال يمثل تحديًا.

وتثبت المحطّات التاريخية، وخاصة تلك التي تتعلق بالعمال الموسميين الإيطاليين في سويسرا، أنه لم يتمّ التوصّل إلى تحسين ظروف العملة من خلال المفاوضات الفردية مع أصحاب العمل وإنّما عبر المناصرة الفعاّلة من قبل الدولة الإيطالية. ويؤكّد ذلك أهمية تعيين جهة ممثّلة لمصالح المهاجرين.ات الدائريين.يات.

ويمكن لنا تصوّر أن تتمكّن الحكومة التونسية من الإشراف بشكل فعّال على ضمان رفاهية المهاجرين.ات منعًا للانتهاكات أو سوء المعاملة. وقد يعني ذلك حرص النقابات العمالية التونسية والكيانات المماثلة، مثل المنظمات غير الحكومية، وربما المنظمات الدولية، على ضمان اتّباع نهج شامل لحماية حقوق المهاجرين.ات ورفاههم.ن.

هل يمكننا الحديث عن توازن القوى في الاتفاقيات بين دولتين مثل سويسرا وتونس؟

ميزان القوى في المفاوضات أمر معقّد، وهو لا يعتمد فقط على التفاوت الاقتصادي.

ولكي تضمن الاتفاقيات بالفعل المعاملةَ بالمثل بين الطرفين، لابد لها أن تتماشى مع المصالح المتبادلة للبلدان المعنية، وأن تتكيّف أيضًا مع الديناميكيات المتغيّرة لاحتياجات سوق العمل وسياسات الهجرة.

لقد تغيّر المشهد بشكل كبير منذ الستينيات. ففي ذلك الوقت، كانت المنافع المتبادلة أكثر وضوحًا. وقد استفادت إيطاليا من إرسال العمّال إلى الخارج، بينما كانت سويسرا في حاجة إلى هؤلاء لتحقيق نموّها الاقتصادي. واليوم، تعمل الاتفاقيات، مثل تلك المبرَمة مع تونس، ضمن شبكة أكثر تعقيدًا من المصالح. وتشمل هذه الأخيرة سوقَ العمل وتوقّعات سويسرا بأن تقبل تونس بسرعة أكبر بعودة الأفراد المرفوضة طلبات لجوئهم.ن؛ ممّا يضيف طبقة من التعقيد على سير هذه المفاوضات.

مهاجر طويل الأجل: الشخص الذي أو التي ي.تنتقل إلى بلد آخر غير بلد إقامته.ها المعتادة لمدة سنة على الأقل (12 شهرًا)، بحيث يصبح بلد المقصد فعليًا بلده.ا الجديد أو مكان إقامته.ا المعتاد. وبذلك يكون الشخص مهاجرا.ة لفترة طويلة من وجهة نظر كلا البلدين (المنشأ والمقصد).

المهاجر قصير الأجل: الشخص الذي أو التي ي.تنتقل إلى بلد غير بلد إقامته.ها المعتادة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ولكنها أقل من سنة (12 شهرا)، إلا في الحالات التي يكون فيها الانتقال إلى ذلك البلد لأغراض الترفيه أو العطلات أو زيارة الأصدقاء والصديقات أو الأقارب أو العمل أو العلاج الطبي أو الحج الديني.

المهاجرون.ات العائدون.ات: “الأشخاص العائدون.ات إلى بلد جنسيتهم.ن بعد أن كانوا وكنّ مهاجرين.ات دوليين.ات (سواء لفترة قصيرة أو طويلة الأجل) في بلد آخر، والذين واللواتي يعتزمون.ن البقاء في بلدهم لمدة سنة واحدة على الأقلّ.

المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، 2016

تحرير: فرجيني مانجين

ترجمة: أمل المكي

مراجعة: مي المهدي

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