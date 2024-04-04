صورة اليوم

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التاريخ
4/4/2024 4:33:12 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم خدمات صحية متنقلة ومتعددة الاختصاصات في الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المهمشة والمعزولة
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