حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- الرابع من أبريل

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1975 - وفاة الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح أول وزير دفاع بعد الاستقلال عن عمر ناهز 66 عاما حيث عين في هذا المنصب عام 1962 واستمر حتى شهر نوفمبر 1964.

1982 - منتخب الكويت الوطني يفوز بدورة الخليج العربي السادسة لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

1987 - افتتاح المبنى الجديد لبنك الدم المركزي وضم أحدث الأجهزة الطبية الموجودة في أرقى بنوك الدم العالمية حتى أصبح المرجع الأول لبنوك الدم في منطقة الشرق الأوسط.

2001 - وزارة النفط تفتتح مصنع الشركة الكويتية للمواد الحفازة (مواد تساعد على سرعة التفاعل باستخدام طاقة أقل) وهو أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأقيم على مساحة 30 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية خمسة آلاف طن سنويا برأسمال قدره 12 مليون دينار كويتي.

2018 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.

2021 - بلدية الكويت توقع مذكرتي تعاون مشترك مع شركتي أسمنت الكويت وصناعات الكيماويات البترولية لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات البلدية والاستفادة منها بإعادة تدويرها لحماية البيئة.

2022 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوزها للعام ال11 على التوالي بالجائزة الذهبية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المقدمة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعام 2022 (RoSPA).(النهاية)