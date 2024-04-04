حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- الرابع من أبريل
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1975 - وفاة الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح أول وزير دفاع بعد الاستقلال عن عمر ناهز 66 عاما حيث عين في هذا المنصب عام 1962 واستمر حتى شهر نوفمبر 1964.
1982 - منتخب الكويت الوطني يفوز بدورة الخليج العربي السادسة لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.
1987 - افتتاح المبنى الجديد لبنك الدم المركزي وضم أحدث الأجهزة الطبية الموجودة في أرقى بنوك الدم العالمية حتى أصبح المرجع الأول لبنوك الدم في منطقة الشرق الأوسط.
2001 - وزارة النفط تفتتح مصنع الشركة الكويتية للمواد الحفازة (مواد تساعد على سرعة التفاعل باستخدام طاقة أقل) وهو أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأقيم على مساحة 30 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية خمسة آلاف طن سنويا برأسمال قدره 12 مليون دينار كويتي.
2018 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
2021 - بلدية الكويت توقع مذكرتي تعاون مشترك مع شركتي أسمنت الكويت وصناعات الكيماويات البترولية لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات البلدية والاستفادة منها بإعادة تدويرها لحماية البيئة.
2022 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوزها للعام ال11 على التوالي بالجائزة الذهبية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المقدمة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعام 2022 (RoSPA).(النهاية)
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