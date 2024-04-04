سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 45 سنتا ليبلغ 90.00 دولارا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 4 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 90.00 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 89.55 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا لتبلغ 89.35 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 85.43 دولار.(النهاية) ع ع م / ا ع ب
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