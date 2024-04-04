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وزير الدفاع الامريكي يدعو الكيان المحتل الى ضرورة حماية موظفي الاغاثة والمدنيين في غزة

4/4/2024 4:33:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 4 (كونا) -- اعرب وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن عن مشاعر "الغضب" تجاه الغارة الاسرائيلية التي ادت الى مقتل سبعة من موظفي الاغاثة في قطاع غزة من بينهم امريكي داعيا الكيان المحتل الى ضرورة حماية عمال الاغاثة والمدنيين في القطاع.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان ان ذلك جاء في مكالمة هاتفية اجراها اوستن مساء امس الاربعاء مع وزير دفاع الكيان الاسرائيلي المحتل يواف غالانت.
واضاف البيان ان الوزير اوستن اعرب خلال المكالمة عن غضبه ازاء الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي والتي استهدفت قافلة المساعدات الانسانية التابعة لمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) داعيا الى "اتخاذ خطوات ملموسة فورا لحماية المدنيين وذلك بعد الفشل في التنسيق مع منظمات الاغاثة الاجنبية".
ولفت البيان الى ان وزير الدفاع الامريكي حث غالانت على "اجراء تحقيق سريع وشفاف ومشاركة نتائجه علنا ومحاسبة المسؤولين عن تلك الغارة".
وقال اوستن ان "تلك المأساة عززت القلق المعلن بشأن اي عملية عسكرية محتملة على مدينة رفح" مؤكدا معارضة واشنطن لهذا الامر دون وجود خطة واضحة وضمانات ملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قال في بيان امس الاربعاء ان الكيان الاسرائيلي المحتل "لم يقم بما يكفي" لحماية المدنيين او موظفي الاغاثة في الحرب الدائرة في غزة.
وأكد بايدن ان الولايات المتحدة حثت الاحتلال الاسرائيلي مرارا "على فصل عملياته العسكرية ضد حركة حماس عن العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".
يذكر ان تقارير أصدرتها الامم المتحدة اكدت مقتل ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنساني في الحرب التي يشهدها قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 32 ألف قتيل فيما بلغت كلفة الدمار في البنية التحتية حتى الآن أكثر من 18 مليار دولار.(النهاية)

ا م م / ا ب خ




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