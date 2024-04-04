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الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الخميس 4 ابريل 2024

4/4/2024 4:33:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الأخبار المحلية:

الكويت - الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة (2024) لفصله التشريعي ال18.(النهاية)




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