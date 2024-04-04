الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الخميس 4 ابريل 2024

الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الخميس 4 ابريل 2024
التاريخ
4/4/2024 4:33:08 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الأخبار المحلية:
الكويت - الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة (2024) لفصله التشريعي ال18.(النهاية)
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