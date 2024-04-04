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(يونيسيف): دمار غزة ومنع وصول المساعدات للقطاع لهما آثار مدمرة على الأطفال

4/4/2024 4:33:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 4 (كونا) -- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية في غزة والرفض المتكرر في السماح بوصول القوافل الإنسانية للقطاع اديا إلى "آثار مدمرة" على الأطفال.
جاء ذلك في كلمة نائب المدير التنفيذي للمنظمة تيد شيبان خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء حول الأطفال والنزاعات المسلحة تحت عنوان (معالجة عواقب حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية).
واستمع الأعضاء خلال الاجتماع إلى إحاطتين من قبل شيبان والممثل الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا.
وأشار شيبان إلى التدهور المذهل في حالة أطفال غزة والذي شاهده بنفسه مؤخرا خلال زيارته للقطاع حيث يخضع السكان للحصار المفروض ويعانون نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتطرق كذلك إلى الهجمات على العاملين في المجال الإنساني التي أثرت أيضا بشكل خطير على وصول المساعدات الإنسانية فيما شهدت الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى من موظفيها في تاريخ المنظمة.
واعتبر منع وصول المساعدات الإنسانية "انتهاكا خطيرا" مشيرا إلى أنه تم التحقق من قبل الأمم المتحدة منذ إنشاء آلية المراقبة بهذاالشأن من وجود نحو 23 ألف انتهاك من هذا القبيل منها 15 ألفا في السنوات الخمس الماضية وحدها.
كما تطرق نائب مدير (يونيسيف) إلى المعاناة التي يعيشها أطفال السودان والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب "العنف والتجاهل الصارخ للاذن بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لحمايتهم".
وحذر من أن البلاد تواجه "أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم" بالاضافة الى مستويات قياسية من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم مشيرا إلى أن انعدام الأمن يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.
ودعا شيبان مجلس الأمن إلى تعزيز الصلاحيات المصممة لحماية وصول العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على التعامل مع جميع الجماعات المسلحة دون خوف من العواقب.
وحث المجلس أيضا على استخدام نفوذه للضغط على الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية منها وغير الحكومية "لكبح وإنهاء منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال" والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بأمان إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
من جهتها شددت ممثل الأمين العام المعنية بالأطفال فيرجينيا غامبا على ضرورة تحمل جميع الأطراف المسؤولية والمساءلة عند منع الأطفال من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة مما يهدد وجودهم ويؤثر سلبا على نموهم وتطورهم.
وذكرت غامبا أن مجلس الأمن أعلن عام 2004 أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال هو أحد الانتهاكات الجسيمة الستة التي يعانيها الأطفال في أوقات الحرب.
وأضافت أن "أطراف النزاع تواصل إعاقة تسهيل الإغاثة الإنسانية للأطفال المحتاجين وتقارير الأمم المتحدة عن هذا الانتهاك تعكس ذلك باستمرار".
وأوضحت غامبا "أننا نسير باتجاه زيادة مروعة في حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية على مستوى العالم وأن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني مستمر في التزايد" وفقا للبيانات التي تم جمعها للتقرير عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024.
وأشارت إلى تقرير العام الماضي الذي رصد أعلى الأرقام للانتهاكات عام 2022 في كل من الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن وأفغانستان ومالي.
ونبهت غامبا إلى أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع بمرور الوقت بسبب اعتماد قوانين ومراسيم ولوائح إدارية مقيدة وزيادة الرقابة على العمل الإنساني.
وحذرت ان الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية له آثار طويلة الأمد على رفاه الأطفال ونموهم وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والصحة.
وأشارت إلى القيود المفروضة على الموظفات في المجال الإنساني في العديد من الحالات بما في ذلك أفغانستان واليمن قائلة إن "لهذا عواقب فورية تهدد الحياة وتمنع تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة للنساء والأطفال وتلحق ضررا شديدا بجودة وفعالية العمل الإنساني".
ودعت غامبا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ومن دون عوائق وكذلك وصول الأطفال إلى الخدمات والمساعدة والحماية وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.
وقالت المسؤولة الأممية "من دون امتثال أطراف النزاع للسماح بالوصول الآمن والكامل ومن دون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب فإن بقاء الأطفال ورفاههم ونموهم معرض للخطر وستكون دعواتنا مجرد أصداء في هذه القاعة".
وأضافت "لا يمكننا أن نمنع الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ما لم نفهم ذلك ونعزز قدرتنا على رصده ومنع حدوثه لذلك يجب علينا مواصلة العمل". (النهاية)

ع س ت / ش م ع



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