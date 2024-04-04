(يونيسيف): دمار غزة ومنع وصول المساعدات للقطاع لهما آثار مدمرة على الأطفال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 4 (كونا) -- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية في غزة والرفض المتكرر في السماح بوصول القوافل الإنسانية للقطاع اديا إلى "آثار مدمرة" على الأطفال.
جاء ذلك في كلمة نائب المدير التنفيذي للمنظمة تيد شيبان خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء حول الأطفال والنزاعات المسلحة تحت عنوان (معالجة عواقب حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية).
واستمع الأعضاء خلال الاجتماع إلى إحاطتين من قبل شيبان والممثل الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا.
وأشار شيبان إلى التدهور المذهل في حالة أطفال غزة والذي شاهده بنفسه مؤخرا خلال زيارته للقطاع حيث يخضع السكان للحصار المفروض ويعانون نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتطرق كذلك إلى الهجمات على العاملين في المجال الإنساني التي أثرت أيضا بشكل خطير على وصول المساعدات الإنسانية فيما شهدت الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى من موظفيها في تاريخ المنظمة.
واعتبر منع وصول المساعدات الإنسانية "انتهاكا خطيرا" مشيرا إلى أنه تم التحقق من قبل الأمم المتحدة منذ إنشاء آلية المراقبة بهذاالشأن من وجود نحو 23 ألف انتهاك من هذا القبيل منها 15 ألفا في السنوات الخمس الماضية وحدها.
كما تطرق نائب مدير (يونيسيف) إلى المعاناة التي يعيشها أطفال السودان والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب "العنف والتجاهل الصارخ للاذن بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لحمايتهم".
وحذر من أن البلاد تواجه "أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم" بالاضافة الى مستويات قياسية من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم مشيرا إلى أن انعدام الأمن يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.
ودعا شيبان مجلس الأمن إلى تعزيز الصلاحيات المصممة لحماية وصول العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على التعامل مع جميع الجماعات المسلحة دون خوف من العواقب.
وحث المجلس أيضا على استخدام نفوذه للضغط على الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية منها وغير الحكومية "لكبح وإنهاء منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال" والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بأمان إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
من جهتها شددت ممثل الأمين العام المعنية بالأطفال فيرجينيا غامبا على ضرورة تحمل جميع الأطراف المسؤولية والمساءلة عند منع الأطفال من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة مما يهدد وجودهم ويؤثر سلبا على نموهم وتطورهم.
وذكرت غامبا أن مجلس الأمن أعلن عام 2004 أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال هو أحد الانتهاكات الجسيمة الستة التي يعانيها الأطفال في أوقات الحرب.
وأضافت أن "أطراف النزاع تواصل إعاقة تسهيل الإغاثة الإنسانية للأطفال المحتاجين وتقارير الأمم المتحدة عن هذا الانتهاك تعكس ذلك باستمرار".
وأوضحت غامبا "أننا نسير باتجاه زيادة مروعة في حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية على مستوى العالم وأن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني مستمر في التزايد" وفقا للبيانات التي تم جمعها للتقرير عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024.
وأشارت إلى تقرير العام الماضي الذي رصد أعلى الأرقام للانتهاكات عام 2022 في كل من الأرض الفلسطينية المحتلة واليمن وأفغانستان ومالي.
ونبهت غامبا إلى أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع بمرور الوقت بسبب اعتماد قوانين ومراسيم ولوائح إدارية مقيدة وزيادة الرقابة على العمل الإنساني.
وحذرت ان الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية له آثار طويلة الأمد على رفاه الأطفال ونموهم وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والصحة.
وأشارت إلى القيود المفروضة على الموظفات في المجال الإنساني في العديد من الحالات بما في ذلك أفغانستان واليمن قائلة إن "لهذا عواقب فورية تهدد الحياة وتمنع تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة للنساء والأطفال وتلحق ضررا شديدا بجودة وفعالية العمل الإنساني".
ودعت غامبا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ومن دون عوائق وكذلك وصول الأطفال إلى الخدمات والمساعدة والحماية وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.
وقالت المسؤولة الأممية "من دون امتثال أطراف النزاع للسماح بالوصول الآمن والكامل ومن دون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب فإن بقاء الأطفال ورفاههم ونموهم معرض للخطر وستكون دعواتنا مجرد أصداء في هذه القاعة".
وأضافت "لا يمكننا أن نمنع الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ما لم نفهم ذلك ونعزز قدرتنا على رصده ومنع حدوثه لذلك يجب علينا مواصلة العمل". (النهاية)
ع س ت / ش م ع
MENAFN04042024000071011013ID1108057750