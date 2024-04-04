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البيت الأبيض: لن نجري تحقيقا منفصلا حول مقتل عمال إغاثة بينهم أمريكي في غزة

4/4/2024 4:33:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 4 (كونا) -- أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تخطط لإجراء تحقيق منفصل عن تحقيق الاحتلال الاسرائيلي حول مقتل سبعة من عمال الإغاثة بينهم مواطن أمريكي ـ كندي بنيران جيش الاحتلال.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي مساء امس الاربعاء "ليست لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل" متوقعا من الكيان الاسرائيلي المحتل "إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونتطلع لمعرفة نتائجه".
وأكد أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء الاحتلال التحقيق الذي يجريه في مقتل عمال الإغاثة الذين كانوا يعملون مع منظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية.
وأضاف "نريد أن نرى مساءلة الأشخاص الذين ربما يكونون قد تصرفوا هنا بشكل غير لائق .. ولكن مرة أخرى نحن لا نعرف ذلك فلذا علينا أن نترك التحقيق ينتهي".
واضاف أن الإدارة الأمريكية أعربت لحكومة الكيان المحتل عن غضبها إزاء هذا الهجوم ونتيجته كما اعربت عن قلقها العميق "إزاء هذه العملية بالذات".
وحسب الأمم المتحدة قتل الكيان المحتل حوالي 200 من عمال الإغاثة منذ بدء حربه الحالية في قطاع غزة والتي وجهت له اتهامات من قبل حليفه الاتحاد الأوروبي من ضمنها استخدام الجوع كسلاح.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل سبعة من عمال الإغاثة ستة منهم أجانب وفلسطيني واحد الاثنين الماضي بينما كانوا يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية الى سكان القطاع المحاصر حيث تزداد التحذيرات الدولية من مجاعة جماعية.
ويصر الاحتلال على عرقلة المساعدات الإنسانية رغم تدهور الوضع الإنساني في القطاع والمخاوف الدولية المتزايدة من حدوث مجاعة جماعية.(النهاية)

ع س ج / ا ب خ




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