البيت الأبيض: لن نجري تحقيقا منفصلا حول مقتل عمال إغاثة بينهم أمريكي في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 4 (كونا) -- أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تخطط لإجراء تحقيق منفصل عن تحقيق الاحتلال الاسرائيلي حول مقتل سبعة من عمال الإغاثة بينهم مواطن أمريكي ـ كندي بنيران جيش الاحتلال.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي مساء امس الاربعاء "ليست لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل" متوقعا من الكيان الاسرائيلي المحتل "إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونتطلع لمعرفة نتائجه".
وأكد أن الولايات المتحدة لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء الاحتلال التحقيق الذي يجريه في مقتل عمال الإغاثة الذين كانوا يعملون مع منظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية.
وأضاف "نريد أن نرى مساءلة الأشخاص الذين ربما يكونون قد تصرفوا هنا بشكل غير لائق .. ولكن مرة أخرى نحن لا نعرف ذلك فلذا علينا أن نترك التحقيق ينتهي".
واضاف أن الإدارة الأمريكية أعربت لحكومة الكيان المحتل عن غضبها إزاء هذا الهجوم ونتيجته كما اعربت عن قلقها العميق "إزاء هذه العملية بالذات".
وحسب الأمم المتحدة قتل الكيان المحتل حوالي 200 من عمال الإغاثة منذ بدء حربه الحالية في قطاع غزة والتي وجهت له اتهامات من قبل حليفه الاتحاد الأوروبي من ضمنها استخدام الجوع كسلاح.
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل سبعة من عمال الإغاثة ستة منهم أجانب وفلسطيني واحد الاثنين الماضي بينما كانوا يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية الى سكان القطاع المحاصر حيث تزداد التحذيرات الدولية من مجاعة جماعية.
ويصر الاحتلال على عرقلة المساعدات الإنسانية رغم تدهور الوضع الإنساني في القطاع والمخاوف الدولية المتزايدة من حدوث مجاعة جماعية.(النهاية)
ع س ج / ا ب خ
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