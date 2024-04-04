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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33037

4/4/2024 4:32:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 33037 شهيدا و 75668 مصابا.
وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رص/أغ/ أ أ
04/04/2024 11:10:11

MENAFN04042024000117011021ID1108057748

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